Пенза, 12 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В период осенних каникул в Пензенской области будут работать 136 лагерей с дневным пребыванием детей. Об этом сообщил министр образования региона Алексей Комаров.

Minobr.pnzreg.ru Осенние каникулы

Во время каникул в лагерях отдохнут 5155 детей, в том числе 1630 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«На организацию отдыха детей и их оздоровления в 2022 году из бюджета Пензенской области выделено 318,6 млн рублей. В том числе на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 136,6 млн рублей. На территории региона работали 366 лагерей. Всеми формами отдыха и оздоровления охвачено более 127 тыс. детей, что составило 92% от числа детей школьного возраста. Организованными формами отдыха за летний период охвачено 40 тыс. 163 человека», — добавил Комаров.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в 2022 году отремонтируют пять детских оздоровительных лагерей. На модернизацию объектов направили более 50 млн рублей.

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