Москва, , 17:43 — REGNUM В поддержку воссоединения с Россией четырёх новых регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей высказались 78% граждан РФ, сообщает 12 октября Фонд «Общественное мнение» со ссылкой на соцопрос.

Референдум в Донецке (сс) Andrew Butko

В ходе опроса, проведённого 30 сентября — 2 октября в 53 российских регионах среди полутора тысяч респондентов, выяснилось, что 78% ответили «За» на вопрос: «Вы лично «за» или «против» того, чтобы ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России? И если «за», то за вхождение всех этих территорий или только некоторых из них?»

«Против» ответили семь процентов опрошенных, три процента высказались «за вхождение только некоторых из этих территорий», 13% дали другой ответ или затруднились ответить.

Напомним, референдумы о воссоединении четырёх регионов с Россией состоялись 23 — 27 сентября. 30 сентября главы России и этих регионов подписали договоры о вхождении регионов в состав РФ.

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