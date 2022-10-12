Нью-Йорк, США, , 18:10 — REGNUM В Нью-Йорке, США, за последний год резко возросло количество уличных крыс, несмотря на согласованные усилия по борьбе с распространением грызунов, сообщает 12 октября UPI со ссылкой на городские архивы.

Крыса

Согласно данным городских властей, в Нью-Йорке за первые 9 месяцев 2022 года было подано почти 21 600 жалоб на крыс, что на 74% больше, чем за этот же период 2020 года. Издание отмечает, что, согласно статистике, количество грызунов в одном из крупнейших мегаполисов США увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, Нью-Йорк отслеживает все случаи обнаружения крыс и жалобы на них, причем данные доступны в режиме онлайн. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс также ведет активную кампанию против крыс с момента вступления в должность.