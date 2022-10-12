Бишкек, , 17:40 — REGNUM Госорганы должны контролировать граждан России, приезжающих в Киргизию после объявления частичной мобилизации. Об этом заявила депутат Надира Нарматова на заседании республиканского парламента сегодня, 12 октября.

В киргизском парламенте Kenesh.kg

«Неизвестно, с какой целью они едут к нам. Мы не знаем, чем они занимаются всё это время. Нужно контролировать их. Безопасность государства под угрозой», — подчеркивает она.

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В ответ на это представитель госкомитета нацбезопасности Канжар Бакаев сообщил, что киргизские спецслужбы обладают всей необходимой информацией о приехавших из России.

«У нас есть точные данные о количестве россиян, прилетевших в Киргизию. Ведётся учёт времени их пребывания в стране и регистрации после прибытия. Совместно с МВД мы проверяем, не причастны ли они к экстремистским и террористическим группировкам», — сказал он.

В свою очередь министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев отметил, что с начала года количество российских граждан в Киргизии выросло на 30 тысяч.

«С начала года в республику въехали 760 тысяч россиян, из них 730 тысяч уже покинули Киргизию», — пояснил высокопоставленный чиновник.

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