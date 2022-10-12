Ярославль, 12 октября 2022, 17:44 — REGNUM В Ярославле в Туристско-информационном центре открылась выставка мясорубок XIX–XX веков коллекционера Михаила Климовицкого. Об этом сообщает мэрия города.
Коллекция насчитывает более 200 экземпляров, большинство экспонатов в рабочем состоянии.
На экспозиции представлены мясорубки из чугуна и эмали производства США и Германии, а также выпускавшиеся по заказу Минобороны СССР на Урале в городе Касли. Каждое изделие имеет свою историю. Например, самый маленький экспонат создан вручную ювелиром: чтобы разглядеть все его детали, установлено увеличительное стекло.