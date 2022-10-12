Ярославль, 12 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В Ярославле в Туристско-информационном центре открылась выставка мясорубок XIX–XX веков коллекционера Михаила Климовицкого. Об этом сообщает мэрия города.

Мэрия Ярославля

Коллекция насчитывает более 200 экземпляров, большинство экспонатов в рабочем состоянии.

«Моя основная деятельность связана с мясной гастрономией, поэтому возник такой интерес — коллекционировать мясорубки. Среди представленных экземпляров есть образцы середины 1800-х годов до конца XX века. Мясорубки собираю до сих пор, интересуют исключительно механические. В настоящее время в связи со сложностями логистики около 40 экземпляров находятся заграницей. Закупаю их в основном в ломбардах и на аукционах. Также дарят друзья и знакомые», — рассказал Михаил Климовицкий.

На экспозиции представлены мясорубки из чугуна и эмали производства США и Германии, а также выпускавшиеся по заказу Минобороны СССР на Урале в городе Касли. Каждое изделие имеет свою историю. Например, самый маленький экспонат создан вручную ювелиром: чтобы разглядеть все его детали, установлено увеличительное стекло.