Москва, , 17:52 — REGNUM В рамках проекта «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в которых жители Москвы смогут предложить варианты названий для 45 новых городских объектов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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«Процесс будет проходить в два этапа. На первом жители могут присылать свои идеи. Затем специалисты выберут самые популярные и яркие предложения и их вынесут во второй этап. Это уже будет классическое голосование, где из нескольких вариантов нужно выбрать один», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Отмечается, что улицы, названия для которых выберут граждане, находятся в восьми административных округах Москвы: Центральном, Западном, Южном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном.

Напомним, проект «Активный гражданин» реализуется с 2014 года. Участники проекта занимаются городским благоустройством и решением различных социальных проблем, принимая участие в голосованиях.

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