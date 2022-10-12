Таллин, , 17:34 — REGNUM

Армия Эстонии

С 2023 года вместо привычных наборов сухпайков на целые сутки военнослужащим Сил обороны Эстонии будут выдавать комплекты на один прием пищи. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV в своем репортаже.

Отмечается, что новые сухпайки позволят учитывать и запросы солдат, нуждающихся в специальной диете: будут варианты без лактозы и глютена. Меньше стали вес и количество отходов от упаковки.

«Основные наши требования к сухому пайку остаются неизменными: он должен быть достаточно питательным и должен быть упакован так, чтобы продуктам не страшны были влажность и низкая температура», — сказал начальник службы Батальона снабжения капитан Яанис Эйнер.

Тендер на сумму около 17 млн евро организовал Государственный центр оборонных инвестиций. В следующие четыре года пайки будет комплектовать эстонская фирма Kommivabrik. Отмечается, что в сухпайке для эстонских военных доля отечественных продуктов будет невысокой — всего 15%.

«Суммарная пищевая ценность трех пайков на день — около 3 800 килокалорий. В каждом пайке одно основное блюдо — или готовое к употреблению после разогрева, или сублимированное», — уточнила сотрудник Госцентра оборонных инвестиций Агне Сильде.

Годовая потребность Сил обороны Эстонии составляет 140 000-180 000 сухпайков, в зависимости от наличия в планах больших полевых учений.