Село Пыщуг, Костромская область, 12 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Жителя села Пыщуг Костромской области признали виновным в поджоге многоквартирного дома и покушении на убийство нескольких человек, включая 2 малолетних детей. Обвинительный приговор вынес Костромской областной суд.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Пыщуге

Напомним, инцидент произошёл 9 марта 2022 года. Житель дома устроил застолье и пригласил поучаствовать в нём бывшую супругу и её сына, которые жили с ним. Родственники отказались от предложения, после чего мужчина облил бензином пол в одной из комнат и поджёг его.

Это привело к возгоранию квартиры и всего дома, в котором кроме родственников мужчины находились ещё шесть человек, включая двух детей. Все жители, за исключением соседа, имевшего квартиру на втором этаже, смогли спастись, но получили ожоги разной степени тяжести. Дом и все имущество потерпевших было полностью уничтожено огнем.

На суде поджигатель отрицал вину в покушении на убийство потерпевших. Он пояснил, что хотел «лишь проучить» бывшую жену и сына. Выслушав все стороны, суд назначил жителю Пыщуга наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.