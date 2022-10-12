Москва, , 17:44 — REGNUM Очередное заявление предводителя киевского режима Зеленского о том, что он никогда не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным можно сопроводить крылатой фразой: «никогда не говори «никогда», сообщил 12 октября журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, Зеленский регулярно делает заявления о нежелании вступать в переговоры с Владимиром Путиным.

«Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: «никогда не говори «никогда»», — отметил Ушаков.

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