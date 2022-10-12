Москва, 12 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Очередное заявление предводителя киевского режима Зеленского о том, что он никогда не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным можно сопроводить крылатой фразой: «никогда не говори «никогда», сообщил 12 октября журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Напомним, Зеленский регулярно делает заявления о нежелании вступать в переговоры с Владимиром Путиным.

«Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: «никогда не говори «никогда»», — отметил Ушаков.