Выборг, Ленинградская область, , 17:37 — REGNUM В Ленинградской области на год раньше запланированного срока открыли новый, расширенный до шести полос, участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия», сообщили 12 октября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Трасса А-181 «Скандинавия» t. me/lenobladminka

Открытие участка с 80-го по 100-й км трассы состоялось одновременно с участком обхода города Майкопа в режиме телемоста в рамках X международной специализированной выставки-форума «Дорога 2022».

Реконструкция участка «Скандинавии» от пересечения с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до поворота к поселку Кирилловское стартовала весной 2020 года. Проект предусматривал реконструкцию развязок на 82-м, 86-м и 100-м км, строительство двух надземных пешеходных переходов, двух скотопрогонов на путях миграции диких животных в насыпи дороги, реконструкцию моста через реку Великая.

«Развязка у поворота на Цвелодубово имеет уникальную для Ленинградской области конфигурацию. Она относится к типу «ромб с двумя кольцевыми пересечениями» и с четырьмя съездами, что обеспечивает высокую скорость движения потоков транспорта», — рассказали в пресс-службе дорожного управления, добавив, что минимальное количество конфликтных точек обеспечивает высокий уровень безопасности, а схема позволяет развернуться при движении из Выборга и Петербурга.

Расчетная скорость движения на новом участке составляет 120 км/ч, а пропускная способность — свыше 100 тыс. автомобилей в сутки.

«После окончания реконструкции до одного из самых туристических мест Ленинградской области — Выборга и его окрестностей можно будет доехать буквально за полтора часа», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, поэтапная реконструкция «Скандинавии» идет с 2016 года. Сейчас ФКУ Упрдор «Северо-Запад» продолжает реконструкцию еще двух участков «Скандинавии» с 100-го по 134-й км. Помимо того, что они будут также расширены с двух до шести полос, на всем протяжении участков дорожники построят заново и реконструируют 10 развязок и 11 путепроводов, шесть скотопрогонов, пять мостов и восемь надземных пешеходных переходов. Завершение работ запланировано в 2024 году.

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