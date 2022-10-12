Ярославль, 12 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области покинет заместитель директора департамента туризма Владимир Лысенко. Об этом сообщает ЯрНьюс со ссылкой на источник.

vk.com/id79 157 501 Владимир Лысенко

Лысенко был назначен исполняющим обязанности директора департамента туризма в августе 2020 года, проработав в должности до января 2022 года. До устройства на работу в региональное правительство он был управляющим сети отелей. В 2008–2009 годах являлся участником шоу «Последний герой» и стал победителем 6 сезона передачи, выиграв 3 миллиона рублей.