Вашингтон, 12 октября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В США за сентябрь больше, чем ожидалось, выросли цены американских производителей, однако базовые цены на товары остались неизменными впервые почти за два с половиной года, что дает повод надеяться на некоторый прогресс в борьбе с инфляцией, сообщает 12 октября Reuters.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США в период пандемии

Несмотря на неоднозначный отчет министерства труда 12 октября, инфляция остается высокой. Издание отмечает, что это, вероятно, заставит в следующем месяце федеральную резервную систему в четвертый раз в этом году повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов.

«Этот отчет стал некоторым облегчением для обескураженных потребителей, которые сталкиваются с бешеной инфляцией на товары, лежащие на полках магазинов», — рассказал Кристофер Рупки, главный экономист FWDBONDS в Нью-Йорке.

«Война ФРС с инфляцией еще не выиграна, но по крайней мере, стоимость товаров перестала расти такими темпами, которые казались неуправляемыми в начале этого года», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в США ожидаются самые низкие с 2015 года показатели праздничных онлайн-продаж, так как американцы страдают из-за высокой инфляции и растущих процентных ставок.