Казань, 12 октября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Дополнительный ускоренный электропоезд между Казанью и Нижним Новгородом запустят с 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM РЖД

Ежедневно поезд из Нижнего Новгорода будет отправляться в 05:10 и прибывать в Казань в 11:30. Курс в обратную сторону поезд возьмет в 15:50 и с прибытием в столицу Приволжья в 22:10.

Остановки поезда намечены на станциях: Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 19 сентября встретили первый прямой контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего доставили 85 контейнеров общим весом более 1,2 тыс. тонн.

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