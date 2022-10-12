Тюмень, , 17:23 — REGNUM В Тюменской области за девять месяцев 2022 года от рук телефонных и интернет мошенников пострадали 3717 жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мошенник Metapop.com

Общая сумма похищенных мошенниками денег превысила 427 млн рублей. На сегодня самой распространённой мошеннической схемой является звонок из «службы безопасности банка» и совершение хищения денег под предлогом предотвращения их «списания», отмечают в тюменской прокуратуре.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов; покупателями или продавцами товаров и услуг; родственниками, знакомыми.

Мошенники звонят с сообщениями о несанкционированном снятии денег о счёта или оформлении кредита без ведома абонента. Говорят, что заблокирован или взломан банковский счёт. Также остаётся популярной схемой обещание высокого дохода по инвестициям, работе, лотерее. Реже использование схем «родственник попал в ДТП», отмечают в прокуратуре Тюменской области.