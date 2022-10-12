12 октября 2022 | Время чтения 10 мин

Сохранение в Казахстане подретушированного условного «назарбаевско-ельцинского» режима означает формирование такого же антипода России, каким является режим в Киеве, только уже на её юго-восточных рубежах. России надо чаще бить в колокола и жестко напоминать «союзникам» о жизненных интересах России, о неприемлемости враждебных, а тем более русофобских выпадов.

Айнур Курманов, , 19:47 — REGNUM Скандал, который власти Казахстана устроили на прошлой неделе, отказавшись выслать представителя киевского режима Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, ярко демонстрирует нежелание правящей элиты в Астане учитывать резко изменившуюся геополитическую обстановку в мире и стремление не просто усидеть сразу на нескольких стульях, но и усилить прозападную составляющую своего курса.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение нескольких октябрьских дней шли ожесточённые пикировки между внешнеполитическими ведомствами России и Казахстана о дальнейшей судьбе представителя киевского режима в Астане. Понятно, что после демарша Петра Врублевского, когда он подталкивал местных националистов к этническим чисткам, для Москвы неприемлемо, чтобы он и дальше находился в стране, считающейся формальной союзницей по ЕАЭС и ОДКБ.

Но ранее таких открытых дипломатических перепалок никогда не было, и, видимо, сама история с представителем режима в Киеве была лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения в Кремле, где уже устали от насквозь двурушнической политики бывшего Нур-Султана, экстренно перед выборами снова превратившегося в Астану. Ведь наверняка были соответствующие договорённости о мягкой экстрадиции, в чём признаётся и Мария Захарова, но они были беспардонно нарушены.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как заявила на своём брифинге спикер МИД России, казахская сторона не выполнила своего обещания: «К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены».

Именно по этой причине в МИД России был вызван посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев. Так, в заявлении российского внешнеполитического ведомства послу РК «было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации. Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста».

Ермек Кошербаев kazembassy.ru

Но в ответ казахстанская сторона вызвала российского посла и во время беседы выразила собственное неудовольствие. Еще больше возмущают наглые нападки на официального представителя российского МИДа, что может говорить о многом. В частности, уже представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров усомнился даже в союзнических отношениях с Москвой из-за высказываний Захаровой.

«По поводу комментария официального представителя МИД России Захаровой в отношении высылки [представителя киевского режима] из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявлений, на взгляд МИД Казахстана, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров», — сказал он.

Чтобы сгладить скандал, казахстанские дипломаты отметили, что Врублевский всё-таки покинет страну, так как он уже приобрёл «нежелательный статус» и с Киевом проведены переговоры о присылке нового посланника. Но всё равно, даже после этого неприятный осадок остался — учитывая то, что всё вылилось в прессу, националистическая тусовка внутри страны, опекаемая правящим классом, приобрела еще большую силу и назвала требования Москвы в социальных сетях и СМИ давлением и чуть ли не подготовкой к агрессии.

При этом в Акорде (администрации президента Казахстана — ИА REGNUM) и МИДе РК постарались не заметить другие скандалы, которые сотрясали местное представительство киевского режима, когда наружу всплыли факты вербовки как самих граждан б. УССР, так и сотрудников российских компаний в Казахстане.

Но сдаётся мне, что это только верхушка айсберга реальных противоречий, связанных не только с позорными фактами снабжения ВСУ соляркой, боеприпасами и вооружением через иорданские, болгарские и чешские компании при посредничестве и контроле со стороны британских дипломатов, но и с отказом Астаны от признания проведенных референдумов о присоединении освобожденных территорий, а также с фактическим присоединением РК к режиму американских санкций.

Так, сторонник активного сближения с Белым домом и полной переориентации Астаны на Вашингтон министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди заявил в сентябре перед визитом Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, что Казахстан перевел торговлю с Россией под санкционный контроль. «Без разрешения американских чиновников соглашения не осуществляются. Цель — не попасть во вторичные санкции», — констатировал министр.

Мухтар Тлеуберди kazembassy.ru

Поэтому заявление Марии Захаровой по поводу Петра Врублевского надо рассматривать и как общий сигнал, посланный руководству Казахстана, в связи с тем, что данная республика стала всё больше отдаляться от Москвы, игнорируя свои обязательства как ключевого члена ЕАЭС и ОДКБ. Особенно болезненно это воспринимается на фоне того, что именно Россия помогла преодолеть январский кризис, ставший возможным в том числе из-за деятельности британских спецслужб.

И в действиях официального представителя российского МИДа есть свой резон, связанный с тем, что после поездки Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк тональность и характер действий Астаны стали резко меняться. Ведь президент РК встретился там с многочисленными представителями американской деловой элиты, а также с деятелями финансовых институтов и аналитических агентств. То есть в Белом доме продолжили с удвоенной энергией окучивать Астану, стремясь усилить экономическую и политическую зависимость республики от Запада.

Но в особенности на позицию казахстанской, а сейчас, как выясняется, и киргизской стороны повлияла «эпохальная» встреча глав государств бывшей советской Средней Азии с руководством Госдепа на полях Генассамблеи ООН в рамках и на площадке так называемого переговорного формата «5+1». Во время этой встречи представители Белого дома жёстко потребовали от президентов республик поддержать кампанию по изоляции России, если они не хотят попасть под санкционные действия уже восьмого пакета мер, вводимых Западом.

Естественно, «политика кнута» означала бы для правящих элит ЦА неминуемый арест их вывезенных активов в ЕС, США и в офшорные зоны, начало расследований их коррупционной деятельности. Только одни олигархические группы из Казахстана вывезли за рубеж, по разным оценкам, от 300 до 350 миллиардов долларов. А с учётом традиционного влияния Лондона на внутреннюю политическую кухню переориентация Акорды на англосаксов была ожидаемой и делом времени.

В качестве подтверждения своих намерений среднеазиатское отделение радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовало пару недель назад большой массив компрометирующих материалов (касающихся периода с 2006 по 2014 год) на Токаева и его родных и близких, занимавшихся бизнесом на Западе. Речь идёт о переводах значительных средств на счета в швейцарском банке и офшорную компанию. Судя по «расследованию» швейцарской НКО PublicEye, семья президента якобы заключала темные незаконные сделки по продаже нефти и редких металлов.

Именно в связи с этим МИД Казахстана 30 сентября незамедлительно распространил заявление о непризнании стремления народа Донбасса и жителей Херсонской и Запорожской областей воссоединиться с Родиной. Затем последовала и нравоучительная речь о неучастии сил ОДКБ в конфликте на территории б. УССР.

МИД Казахстана gov.kz

«Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и Уставом ООН. В целом зона ответственности ОДКБ чётко очерчена международно признанными территориями государств — членов Организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне конфликта [на территории б. УССР] на повестке не стоит», — указал всё тот же представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.

Собственно, никто этих «союзников» и не приглашал участвовать в СВО. Но данное заявление надо расценивать как резкое неприятие и даже осуждение действий руководства России, которое якобы нарушило принцип территориальной целостности. Хотя референдумы были инициированы самими жителями этих республик и регионов в рамках реализации права на самоопределение, по которому Казахстан и получил независимость в 1991 году.

В действительности сейчас происходит объективный процесс собирания земель и возрождения России как сверхдержавы, и подобный шаг Астаны, которая оказывает влияние и на другие бывшие советские среднеазиатские республики, означает открытое оспаривание данной роли Москвы как главной силы на постсоветском пространстве. Фактически под сомнение был поставлен сам статус суперарбитра в лице РФ, что неминуемо привело бы к подобному кризису во взаимоотношениях между странами.

Правда, побывав на встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября, Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Но на деле это лишь хитрый ход с целью заполучить поддержку самого Владимира Путина в преддверии внеочередных президентских выборов, что, конечно, должно повлиять на позицию 3,5 миллиона этнических русских и подтолкнуть их проголосовать за него.

Неформальная встреча глав государств СНГ, 7 октября 2022 год akorda.kz

Попутно решается и задача замылить глаза на реальный процесс тотальной дерусификации республики, на разворачивающуюся антироссийскую и русофобскую кампанию, на попытки частных телекоммуникационных компаний с подачи властей закрыть вещание российских телеканалов. Более серьезным жестом доброй воли была бы отмена закона «О вывесках», принятого сразу после январских событий, который фактически удаляет не только прежние названия ресторанов и магазинов, но и всю русскую топонимику. Такого, конечно, ожидать от Астаны не приходится.

По сути Токаев как опытный и ловкий дипломат лишь лавирует, пытается выдать желаемое за действительное, льстит, но остаётся в той же старой парадигме и прошлой реальности, которую он создавал вместе с Нурсултаном Назарбаевым. То есть он всеми силами старается сохранить не только собственный трон и себя на нём, но и ту самую «ельцинско-назарбаевскую» систему, олигархическую модель и прежнюю многовекторную политику, к формированию которой он непосредственно приложил руку.

То есть он, как и Елбасы (лидер нации — официальный титул, который носил первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев — ИА REGNUM), стремится уцепиться за уходящую эпоху «феодальной раздробленности», воцарившейся сразу после распада СССР в результате негласного договора глав бывших союзных республик с Ельциным, и ставших после этого удельными князьками в своих вотчинах. Но с присоединения Крыма в 2014-м, и тем более сейчас, после вхождения Новороссии в состав единой державы, прежнего статус-кво никогда уже не будет.

Касым-Жомарт Токаев akorda.kz

Но европоцентричность, за 30 лет прочно засевшая в головах ханствующих особ на постсоветском пространстве в целом и в Казахстане в частности, никуда не выветрилась и определяет, к сожалению, их действия и поступки. А это означает продолжение дальнейшего проституированного курса, направленного на усиление зависимости от Запада, то есть на укрепление неоколониальной вывозной экономики.

Поэтому сохранение подретушированного условного «назарбаевско-ельцинского» режима означает формирование такого же антипода России, каким является режим в Киеве, только уже на её юго-восточных рубежах. Не зря в Вашингтоне и Лондоне носятся с планом организации нового фронта, только уже в мягком подбрюшье Москвы и Пекине, а представители казахстанской и киргизской разведок неожиданно встретились с офицерами МИ-6. В частности, данную информацию распространил 2 октября телеграм-канал «Милитарист».

«Сообщают, что представители КНБ и ГКНБ контактировали со своими британскими коллегами из британской МИ-6. Контакт был установлен еще до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15 и 16 сентября», — отметили авторы телеграм-канала.

Соответственно, надо чаще бить в колокола и жестко напоминать «союзникам» о жизненных интересах России, о неприемлемости враждебных, а тем более русофобских выпадов. Время замалчивания проблем и ползучего превращения Астаны в новый Киев прошло.