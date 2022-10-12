Москва, , 17:24 — REGNUM В интернете опубликовали стоимость блюд в кремлевской столовой, куда приходят на обед чиновники и депутаты. Соответствующие фотографии разместил фотокорреспондент портала MSK1. RU, передает корреспондент ИА REGNUM.

В столовой

Так, средняя стоимость полноценного обеда в кафе-столовой составляет 600 рублей. Отдельно на выбор посетителей в меню заведения представлены борщ с курицей со сметаной (165 рублей), салат из квашеной капусты с укропом и ароматным маслом (90 рублей), рис отварной с фирменным грибным соусом (70 и 40 рублей соответсвенно), а также напитки — морс из облепихи (65 рублей) и капучино (180 рублей). Помимо этого, в столовой имеется отдельное меню для вегетарианцев, а также собственный буфет с барной стойкой.

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