Екатеринбург, 12 октября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Солист уральской группы «Курара» Олег Ягодин выплатит штраф за дискредитацию Вооружённых сил России. Ему не удалось оспорить решение суда низшей инстанции, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Апелляцию стороны защиты суд оставил без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа Кировский районный суд признал Ягодина виновным в дискредитации ВС РФ и постановил назначить ему штраф в размере 40 тыс. рублей.