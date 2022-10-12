Москва, 12 октября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Техническая неисправность произошла на нефтепроводе «Дружба», однако её уже устранили, сообщил 12 октября журналистам российский вице-премьер Александр Новак.

Скриншот видео YouTube Схема нефтепровода «Дружба»

Комментируя сообщения о том, что на территории Польши вечером 11 октября на одной из двух нитей «Дружбы» произошла утечка нефти, транспортируемой в Германию, Новак сказал:

«Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена».

Добавим, что утечка нефти зафиксирована в 70 км от города Плоцк. Нефть после обнаружения утечки стала поступать только по неповреждённой магистрали.