Вашингтон, 12 октября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отправится 12 октября в турне по Западу с первой остановкой в штате Колорадо, где он планирует объявить о создании национального памятника в память о подготовке американских солдат во время Второй мировой войны, сообщает Reuters.

(сс) The White House Команда Байдена

Байден подпишет прокламацию о создании национального памятника в Вейле, штат Колорадо, где тренировались солдаты 10-й горной дивизии США перед сражением в итальянских Альпах.

«Этот памятник окажет честь ветеранам нашей страны, а также коренным народам и их наследию, так как мы защитим этот ландшафт Колорадо, одновременно поддерживая рабочие места и американский туризм», — рассказали в Белом доме.

Напомним, на этой неделе Байден планирует посетить Колорадо, Калифорнию и Орегон для сбора денег для Демократической партии, пытающейся предотвратить победу республиканцев на промежуточных выборах 8 ноября.