Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM В Ленинградской области до конца текущей недели завершат частичную мобилизацию военнообязанных граждан, сообщил 12 октября журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о начале частичной мобилизации населения в связи с необходимостью пополнить ряды Вооруженных сил.

«Мы ее уже завершаем, я цифры не скажу, не имею права, но могу сказать, что до конца недели она будет завершена», — сказал Дрозденко, добавив, что власти региона не хотят допустить массовых нарушений при мобилизации и стараются работать точно.

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Кроме того, власти региона заинтересованы в том, чтобы у мобилизованных из Ленобласти было всё необходимое. Поэтому накануне из Тосно были направлены три автомобиля УАЗ, доверху груженных предметами первой необходимости: коврики-пенки, генераторы, бензопилы, электростанции, одежда, бритвы, лопаты, зажигалки, предметы личной гигиены, белье, медикаменты, термобелье и утеплённые резиновые сапоги и многое другое. Как уточнил глава региона, всего планируется к отправке порядка 20 машин.

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