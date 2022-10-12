Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Ленинградской области до конца текущей недели завершат частичную мобилизацию военнообязанных граждан, сообщил 12 октября журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о начале частичной мобилизации населения в связи с необходимостью пополнить ряды Вооруженных сил.

«Мы ее уже завершаем, я цифры не скажу, не имею права, но могу сказать, что до конца недели она будет завершена», — сказал Дрозденко, добавив, что власти региона не хотят допустить массовых нарушений при мобилизации и стараются работать точно.

Читайте также: Ленобласть отправила на фронт три «буханки» и снаряжение для солдат

Кроме того, власти региона заинтересованы в том, чтобы у мобилизованных из Ленобласти было всё необходимое. Поэтому накануне из Тосно были направлены три автомобиля УАЗ, доверху груженных предметами первой необходимости: коврики-пенки, генераторы, бензопилы, электростанции, одежда, бритвы, лопаты, зажигалки, предметы личной гигиены, белье, медикаменты, термобелье и утеплённые резиновые сапоги и многое другое. Как уточнил глава региона, всего планируется к отправке порядка 20 машин.