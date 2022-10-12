Москва, 12 октября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. История с терактом на Крымском мосту, организованном службой безопасности киевского неонацистского режима, лишний раз напоминает России о прокси-войне против США и НАТО. Об этом заявил RT эксперт Центра военно-политической журналистики, блогер Борис Рожин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Данная история лишний раз напоминает о том, что мы ведём на [территории б. УССР] прокси-войну против США и НАТО, где наш противник не гнушается использовать как террор против гражданского населения на территории [б. УССР], так и террористическую деятельность на территории России», — сказал Рожин.

Он назвал инцидент с Крымским мостом «сознательной и структурной политикой», определявшей поддержку исламских радикалов в Сирии против президента страны Башара Асада, «и определяет поддержку неонацистов на [территории б. УССР] против России, где целью спонсоров и покровителей террористов вроде Буданова (ноль отличий от какого-нибудь Джулани) является достижение победы США и НАТО над Россией любыми средствами с целью разрушения нашей страны и лишения её всякой военно-политической субъектности»: «Именно против этих планов и направлена СВО, в рамках которой нам важно решить вопрос ликвидации гнезда неонацистского терроризма у наших границ».