Челябинск, 12 октября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Главы муниципалитетов Челябинской области должны быть на связи с мобилизованными и их семьями и оперативно реагировать на возникающие проблемы: Такое поручение дал им губернатор Алексей Текслер 12 октября на совещании.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Знаю, что все наши муниципалитеты так или иначе взаимодействуют, отправляют и тёплые вещи, и спальники, контакт есть. Но эту работу надо постоянно продолжать», — отметил чиновник.

Он также добавил, что сам, его заместители и региональный омбудсмен Юлия Сударенко регулярно выезжают в воинские части. Как сообщало РЕ, 21% всех мобилизованных в Челябинской области явились в военкоматы добровольно.