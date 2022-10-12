Саратов, 12 октября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2022 года среди населения Саратовской области зарегистрировали 11 случаев заболеваний клещевыми инфекциями, в том числе 10 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Подтвержден один завозной случай клещевого вирусного энцефалита (укус и заражение произошло на территории Челябинской области), сообщает 12 октября управление Роспотребнадзора Саратовской области.

40.rospotrebnadzor.ru Клещ

В медицинские организации по поводу укусов клещами обратились 1276 человек. С марта по октябрь исследовали 872 экземпляра клещей, в том числе 464 снятых с людей, 408 экземпляров отобрали в природных биотопах. По результатам исследований выявлено 18 положительных проб на клещевой боррелиоз, в основном из числа снятых с людей клещей.

Вакцинацию и ревакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошел 271 человек. По области акарицидные обработки проведены на территории площадью более 1640 га.

Ранее ИА REGNUM передавало, ученый-инноватор из Красноярского края готовит к выходу на рынок набор для экспресс-диагностики клещевых инфекций.

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