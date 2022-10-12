Москва, 12 октября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Североатлантический альянс не выполнил свои обещания российской стороне, но «это уже история», являются признанием Запада в жульничестве и лжи, сообщила 12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По её мнению, устами Борреля было сделано «историческое признание».

«Историческое признание прозвучало. Запад открыто заявил о своём предательстве и обмане. Цинично натовцы подвели черту, которая зафиксировала давно образовавшийся водораздел, отделяющий их от порядочных людей», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Боррель в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде заявил, что блок НАТО мог не выполнить часть обещаний, данных России в конце 1980-х годов и в последнее десятилетие ХХ века.

При этом он заявил, что «это возможно, это уже история».

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью французским журналистам глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве «на веру обещания» Запада больше не принимаются.