Вашингтон, , 17:46 — REGNUM США должны сделать больше для снижения инфляции, остающейся слишком высокой во всем мире, заявил 12 октября заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает CNBC/

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Адейемо рассказал в интервью, что администрация президента США Джо Байдена стремится к увеличению экономического производства и занятости в Штатах при сокращении дефицита. Экономист добавил, что для этого, возможно, со временем придется немного повысить налоги для части населения.

«Инфляция во всем мире слишком высока. И то, что мы сейчас делаем в Соединенных Штатах, — это то, что Федеральная резервная система делает для снижения инфляции. А президент сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для укрепления экономики США», — сказал Адейемо.

Напомним, в сентябре цены американских производителей выросли больше, чем ожидалось. На этом фоне также значительного растет стоимость услуг и товаров. Данные факторы указывают, что инфляция продолжит портить жизни американцев в течение еще некоторого времени.