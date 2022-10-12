Вашингтон, 12 октября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. США должны сделать больше для снижения инфляции, остающейся слишком высокой во всем мире, заявил 12 октября заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Адейемо рассказал в интервью, что администрация президента США Джо Байдена стремится к увеличению экономического производства и занятости в Штатах при сокращении дефицита. Экономист добавил, что для этого, возможно, со временем придется немного повысить налоги для части населения.

«Инфляция во всем мире слишком высока. И то, что мы сейчас делаем в Соединенных Штатах, — это то, что Федеральная резервная система делает для снижения инфляции. А президент сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для укрепления экономики США», — сказал Адейемо.

Напомним, в сентябре цены американских производителей выросли больше, чем ожидалось. На этом фоне также значительно растет стоимость услуг и товаров. Данные факторы указывают, что инфляция продолжит портить жизнь американцев в течение еще некоторого времени.