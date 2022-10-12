12 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что в Одессе с билбордов, на которых изображены помогающие киевскому режиму знаменитости, убирают фото американского миллиардера Илона Маска.

Оксана Переможенко, , 17:33 — REGNUM В Одессе с билбордов, на которых изображены помогающие киевскому режиму знаменитости, убирают фото американского миллиардера Илона Маска.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку [киевского режима]», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале городской администрации.

Читайте также: Сеть: «Илон, погоди маску снимать, рано!» — Маск назвал Крым российским

Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что этот поступок показывает, как представители киевского режима «умеют быть благодарными», — стоило только Маску высказать свою позицию по ситуации на территории б. УССР, как на него «посыпался» негатив.

«А на «Миротворец» его внесли? Сбили все старлинки?» — поинтересовалась Juliya.

«Как-то нетрадиционно. Надо было коктейль Молотова бросить», — иронизирует Артем.

«Такими темпами им скоро вообще все портреты, кроме Зелибобы и Бандеры, заклеивать нужно будет…» — пишет Odi finno-ugr.

«Сколько у них работы! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — иронизирует Валентина.

«Надо же, какие обидчивые и чувствительные», — смеется Ольга К.

«Маск переживёт. А [представители киевского режима]?» — поинтересовался Фома Фомич.

«Вот он теперь расстроится», — шутит HelenB243.

Илон Маск NVIDIA Corporation

«Потому что [их] любовь строится только на подачке», — отметил O. L.

«От любви до ненависти один шаг. Особенно, когда любовь продажная», — прокомментировала Kat.

«Убогие и смешные. То с памятниками воюют, то с плакатами», — написала Taljka.

«Скоро Маск начнёт поддерживать СВО, потому как поймёт суть [киевского режима]», — добавил Danil K.

«Значит, маловато инфраструктурных объектов проредили, если есть время и средства заниматься такой фигней!» — смеется Woman.

«Пора отключать Starlink!» — призвал Ruslan.

«Благодарность на проводе…» — пишет Alex.

«Как тебе ТАКОЕ Илон Маск?!» — с сарказмом отреагировал Universal.

«Все желающие помочь [Киеву], мотайте на ус. Нельзя своё мнение, отличное от [их], даже шепотом произносить. Отклонения от линии партии Бандеры наказуемо обливанием потоком помоев», — прокомментировала Любовь.

«Когда первоочередная задача убрать Маска с билбордов, а не ремонт инфраструктуры и помощь пострадавшим, это кое-что говорит об отношении властей», — заметил Анатолий П.

«Срочно запретить называть его имя, сжечь все «теслы» и «старлинки», — с юмором подытожила Nevalyashka Yo.

Читайте также: «Совпадение, да?» — Сеть о проблемах спутниковой связи Starlink в зоне СВО