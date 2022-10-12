Петрозаводск, 12 октября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Карелии создали оргкомитет будущей экспедиции, в которой путешественник Фёдор Конюхов совершит трансарктический переход. Планируется, что участники экспедиции преодолеют через Северный полюс путь из России в Канаду на ездовых собаках из профессионального питомника карельского путешественника Виктора Симонова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Dmitry Rozhkov Фёдор Конюхов

Отмечается, что 14 ездовых собак из питомника провезут груз в 400 килограммов по 10−12 часов в пути, где средний «пробег» составит до 50 километров в день. Маршрут от Мыса Арктический на острове Комсомолец архипелага Северная Земля до острова Уорд-Хант в Нунавуте (Канада). Общая протяжённость составит до 2,5 тыс. километров, а продолжительность — до 90 дней. Дата старта намечена на 1 марта 2023 года, окончание пути — 1 июня 2023 года.

«Карелия — одна из важнейших территорий российской Арктики, примыкающих к скандинавскому кластеру. Само движение к Белому морю шло через наши земли, через Онежское озеро. И сегодня мы делаем новый важный шаг по продолжению этих славных традиций российских первооткрывателей», — сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«У нашей экспедиции от России до Канады — много целей. Мы хотим показать всему миру присутствие нас, русских, в Арктике», — подчеркнул путешественник Фёдор Конюхов.

Кроме того, в ходе экспедиции будут протестированы новые системы спутниковой навигации и связи, а также проведён экологический мониторинг.

На заседании правительства Карелии, которое прошло 11 октября, было принято решение оказать содействие в решении организационных вопросов, в частности, при переговорах с различными ведомствами и в медицинском обследовании участников трансарктического перехода.

Как сообщало ИА REGNUM, Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин 1 августа отправились в сторону Земли Франца-Иосифа на борту ледокола «50 лет Победы» для совершения первой в истории попытки достижения Северного полюса на мотопараплане. В воскресенье, 7 августа, на официальном сайте Фёдора Конюхова появилась информация о вынужденной посадке путешественников по погодным условиям.

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