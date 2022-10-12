Вашингтон, , 17:02 — REGNUM У американских военных проблемы с отслеживанием российского гиперзвукового оружия, пишет The Washington Times.

Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» Минобороны России

В американском Конгрессе прозвучал доклад, в котором Пентагон сообщает, что гиперзвуковые цели (шесть тысяч километров в час) представляют проблему для действующей системы ПРО — «вплоть до поздних стадий полёта».

Отмечается, что Пентагон по ускоренной программе разрабатывает новую систему ПРО — сеть из 550 спутников, причём для этих целей из американского бюджета ведомство просит $4,7 млрд.

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