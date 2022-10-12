Черкесск, , 16:56 — REGNUM Депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Марат Кумуков задержан по причине претензий к прошлому народного избранника. Он добровольцем принял участие в спецоперации на территории б. УССР. После трех месяцев службы отправился по семейным обстоятельствам домой, где был задержан, пишет военкор Александр Сладков.

Задержание Vectorportal

По его словам, он встречался с Кумуковым на одном из полигонов в Донецкой Народной Республике. Воевал депутат парламента хорошо и даже представлен к ордену Мужества. По данным Сладкова, власти Карачаево-Черкесии сообщили, что претензии к участнику СВО не связаны с тяжкими преступлениями.

«Депутат парламента КЧР выехал по семейным делам домой, после трёхмесячного участия в СВО был задержан. Претензии к прошлому Марата Кумукова. Впрочем, руководство КЧР сообщает, что речь не идёт о тяжких преступлениях, депутат геройски проявил себя в ходе СВО, представлен к ордену Мужества и может рассчитывать на продолжение участия в боевых действиях», — написал Сладков в своем телеграм-канале.

О Марате Кумукове известно, что ему 47 лет, он депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии IV, V, VI созывов от партии «Единая Россия». В парламенте входит в комитет по аграрной политике.