Москва, 12 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Российский футбольный арбитр Сергей Карасев назначен на центральный матч 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 ЦСКА — «Спартак». Об этом 12 октября сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Fc-anji.ru Сергей Карасев

Ассистентами Сергея Карасева станут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» с восемью победами и 25-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, набрав 24 очка, располагается позицией ниже.

В последний раз ЦСКА и «Спартак» играли между собой 20 апреля 2022 года в матче ¼ финала ФОНБЕТ Кубка России. Тот матч завершился минимальной победой «красно-белых», а единственный мяч на 21-й минуте встречи ударом с пенальти забил Зелимхан Бакаев.