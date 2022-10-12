12 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 20:02 — REGNUM Более десятка офицеров сегодня мобилизовались и отправились из Изобильненского городского округа на переподготовку в г. Будённовск.

Призывная комиссия и медосмотр в Доме культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

Очередь у пункта предварительного сбора граждан Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт предварительного сбора граждан Александр Погожев © ИА REGNUM

Актовый зал в Доме культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вот они, наши храбрецы, вы сами видите. Отбоя от желающих добровольцев нет. Все проходит по закону. Они проходят медицинский осмотр, медицинскую комиссию, призывную комиссию. По каждому человеку, в соответствии с Федеральным законом, принимается решение, годен или не годен человек. Низкий поклон родителям, отцам, матерям, воспитавшим защитников нашей Родины. Мы видим вокруг отважных мужчин, которые пришли сюда, в пункт сбора», — говорит военком Изобильненского военкомата полковник Зураби Сергеевич Джгаркава,

Зураби Сергеевич Джгаркава общается с добровольцами Александр Погожев © ИА REGNUM

Для соблюдения норм проведения мобилизации на призывной комиссии присутствуют главы администраций, сотрудники прокуратуры и ФСБ Александр Погожев © ИА REGNUM

Призывная комиссия принимает решение об освобождении от несения службы Александр Погожев © ИА REGNUM

Двери военкомата открыты 24 часа в сутки, в настоящее время принимают все документы, чтобы дать отсрочку или освобождение от службы. Доказывать, что гражданин должен быть освобожден от несения службы, необходимо призывной комиссии до того, как отправят служить. Для соблюдения норм проведения мобилизации на призывной комиссии присутствуют главы администраций, сотрудники прокуратуры и ФСБ.

Двери военкомата открыты 24 часа в сутки Александр Погожев © ИА REGNUM

Призывная комиссия Александр Погожев © ИА REGNUM

Принимают все документы, чтобы дать отсрочку или освобождение от несения службы Александр Погожев © ИА REGNUM

Призывная комиссия Александр Погожев © ИА REGNUM

Военком беседует с каждым призывником по-отечески Александр Погожев © ИА REGNUM

Ошибочно в военкомате никого мобилизовать не могут, это исключается — уверяют работники военкомата. Но был случай, когда мужчина предоставил неполную информацию о своем здоровье, его мобилизовали, а на следующий день мать мобилизованного принесла документы, которые подтверждают, что её сын по состоянию здоровья служить не может. Безусловно, его вернули домой, а его место в Вооруженных Силах занял другой.

Призывная комиссия Александр Погожев © ИА REGNUM

Отсрочка от службы по медицинским показаниям Александр Погожев © ИА REGNUM Отсрочка от службы по семейным обстоятельствам Александр Погожев © ИА REGNUM

Военный прокурор — обязательный участник призывной комиссии Александр Погожев © ИА REGNUM

Зураби Сергеевич Джгаркава Александр Погожев © ИА REGNUM

Прохождение медкомиссии Александр Погожев © ИА REGNUM Прохождение медкомиссии Александр Погожев © ИА REGNUM

По каждому призывнику, в соответствии с Федеральным законом, принимается решение, годен или не годен Александр Погожев © ИА REGNUM

Встречаются случаи, когда с сыном добровольцами идут отцы и братья мобилизованных граждан. Очень много ребят, которые уже вернулись с СВО, повторно пришли в военный комиссариат и по зову сердца призываются вновь. Мужчины буквально вчера видели войну и поэтому говорят, что обучат того, кто справа, кто слева, и прикроют спиной тех ребят, которые не сталкивались с подобным.

Прохождение медкомиссии Александр Погожев © ИА REGNUM

Прохождение медкомиссии Александр Погожев © ИА REGNUM

Прохождение медкомиссии Александр Погожев © ИА REGNUM

Прохождение медкомиссии. Терапевт Александр Погожев © ИА REGNUM

Медкомиссия Александр Погожев © ИА REGNUM

Прохождение медкомиссии. Невролог Александр Погожев © ИА REGNUM

Проверка зрения Александр Погожев © ИА REGNUM

Офицеры отправляются защищать Родину Александр Погожев © ИА REGNUM

Офицеры отправляются защищать Родину Александр Погожев © ИА REGNUM

«Права есть? Готов защищать Родину? Это твое желание? Молодец, сынок, спасибо тебе за твое мужское решение. Заявление пиши в соответствии с Конституцией. Жму руку, спасибо тебе, сынок», — по-отечески с каждым беседует военком.

Зураби Сергеевич провожает мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Отбытие офицеров Александр Погожев © ИА REGNUM

Последние напутствия перед отбытием Александр Погожев © ИА REGNUM

Отбытие офицеров Александр Погожев © ИА REGNUM Благословение мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Уже в 20-х числах октября из Изобильненского округа планируется новое отправление мобилизованных и добровольцев.