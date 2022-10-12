Пермь, 12 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Невролог пермской больницы, кандидат медицинских наук Светлана Селезнёва организовала сбор помощи мобилизованным коллегам. Она возит необходимые вещи и медикаменты в военный учебный центр, расположенный в Еланях, где отправленные из Прикамья резервисты проходят боевое слаживание сообщает портал 59. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

По словам медика, собирают всё, как обычным солдатам: одежду, индивидуальные аптечки, пенки, газовые горелки. Но с учетом, что мобилизованные еще и медики, в комплекты входят перевязочные материалы, жгуты, препараты, обезболивающие.

Неравнодушных пермяков, желающих помочь резервистам оказалось много. Легковой автомобиль был заполнен гуманитарным грузом. Светлана Сеезнёва со своей семьёй возит вещи в Елани (Свердловская область). Там находятся 17 мобилизованных врачей. Очередная поездка в этот военный учебный центр запланирована на 14 октября.

Поданным портала 59. RU, из Пермского края на учения перед СВО уже отправили 25 врачей. Часть из них находится в Тюмени. В тюменский учебный центр отправкой помощи займётся краевой минздрав.