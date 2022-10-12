Сыктывкар, , 16:54 — REGNUM В Коми проводили десятую группу мобилизованных в Вооруженные силы РФ. С напутственным словом перед резервистами выступил глава республики Владимир Уйба.

Глава Коми Владимир Уйба выступает перед мобилизованными в ВС РФ rkomi.ru

«Уважаемые бойцы, вы идете на святое дело. Думаю, всем понятно, что мы воюем не с [бывш. УССР], а с блоком НАТО. Американцам не нужны ни [жители бывш. УССР], ни она сама. Им, как фашистской Германии, нужен их американский порядок, Содом и Гоморра», — заявил Уйба.

Как сообщало иа, мобилизованным жителям Коми выплатят по сто тысяч рублей.