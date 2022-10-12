Санкт-Петербург, 12 октября 2022, 16:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге до конца года проведут межрегиональный патриотический культурный марафон «Ленинградцам посвящается», который будет посвящен 80-летию учреждения медали «За оборону Ленинграда», сообщила 12 октября и. о. ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Санкт-Петербурга Наталия Горина, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Гориной, участники фестиваля смогут увидеть три знаковых кинофильма советских режиссеров, созданных на площадках киностудии «Ленфильм», студенческий спектакль «До войны мы жили в Ленинграде», фотовыставку, посвященную блокаде Ленинграда, и многое другое.
«Марафон пройдет с октября по декабрь. Все мероприятия пройдут до Нового года. Первый кинопоказ состоится на следующей неделе. Это, прежде всего, изучение истории для наших студентов. Им необходимо быть в курсе того, что происходит в наших музеях, в нашей истории. Мы составили обширную культурную программу, в которую вошли самые разные мероприятия и ждем самую широкую зрительскую аудиторию», — сказала Горина.
Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила, что диалог поколений крайне важен, чтобы молодые люди создавали новые проекты, посвященные сохранению памяти о войне и блокаде.
В свою очередь начальник отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» музея Никита Ломагин указал на роль специалистов учреждения, благодаря которым удалось взять и записать интервью ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.