Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге до конца года проведут межрегиональный патриотический культурный марафон «Ленинградцам посвящается», который будет посвящен 80-летию учреждения медали «За оборону Ленинграда», сообщила 12 октября и. о. ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Санкт-Петербурга Наталия Горина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экипаж бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

По словам Гориной, участники фестиваля смогут увидеть три знаковых кинофильма советских режиссеров, созданных на площадках киностудии «Ленфильм», студенческий спектакль «До войны мы жили в Ленинграде», фотовыставку, посвященную блокаде Ленинграда, и многое другое.

«Марафон пройдет с октября по декабрь. Все мероприятия пройдут до Нового года. Первый кинопоказ состоится на следующей неделе. Это, прежде всего, изучение истории для наших студентов. Им необходимо быть в курсе того, что происходит в наших музеях, в нашей истории. Мы составили обширную культурную программу, в которую вошли самые разные мероприятия и ждем самую широкую зрительскую аудиторию», — сказала Горина.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила, что диалог поколений крайне важен, чтобы молодые люди создавали новые проекты, посвященные сохранению памяти о войне и блокаде.

В свою очередь начальник отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» музея Никита Ломагин указал на роль специалистов учреждения, благодаря которым удалось взять и записать интервью ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.