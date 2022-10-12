Вашингтон, 12 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Немецкая авиакомпания Lufthansa предупредила пассажиров о запрете на использование девайсов по типу Apple AirTags для поиска багажа из-за международных правил. Компания Apple в ответ заявила, что ее трекеры соответствуют всем нормам, сообщает 12 октября New Yrk Times.

Flickr.com Apple

Ранее никакие другие авиакомпании не требовали от пассажиров отключать приборы, которые стали популярны в качестве способа поиска потерянного багажа.

Издание отмечает, что компания Lufthansa, вероятно, попала в путаницу из-за неправильной интерпретации международных инструкций и правил.

Регулирующие органы в США ранее заявили, что трекеры, использующие технологию Bluetooth и не создающие помех коммуникационному оборудованию самолетов, разрешены в ручной клади или зарегистрированном багаже. Ряд других компаний также продают подобные устройства, включая Tile, который является популярным среди пользователей телефонов на базе Android.