Пенза, , 17:16 — REGNUM В Пензенской области завершили еженедельный мониторинг за нападениями клещей и передающимися через их укусы инфекциями. С начала сезона активности клещей к врачам обратился 1521 пострадавший от нападения клещей, в том числе 568 детей, сообщает 12 октября управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

Осторожно, клещи! egor347

В 2022 году в 72 случаях диагностированы заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, из них три случая у детей.

Всего исследованы 1566 экземпляров клещей. Среди них 1525 сняли с людей (удельный вес клещей, зараженных боррелиями составил 17%) и 41 экземпляр клещей из внешней среды (удельный вес зараженных боррелиями клещей — 22%). Возбудителей других инфекций, передающихся клещами, не обнаружили.

Площадь проведения акарицидных обработок превысила 252 га (125,51%). Обработкой охватили 147 объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ульяновской области с 3 марта 2022 года по поводу присасывания клещей обратились к медикам 1965 человек, что в 1,18 раза выше показателей 2021 года (1653 случаев).

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