Рига, , 16:48 — REGNUM Задержка с введением в строй забора на границе Латвии с Россией вызвана сложностью производимых строительных работ. Об этом заявила заместитель госсекретаря министерства внутренних дел страны Ингуна Айре на заседании комиссии парламента по публичным расходам и ревизиям.

Перед забором ru.torange.biz

Как сообщает латвийское издание rus. lsm. lv, в МВД добавили, что все работы идут в очень интенсивном режиме. «Каждый месяц проходит комитет по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, который следит за всеми сроками», — заявила Айре.

В свою очередь, участвовавший в обсуждении директор Государственного агентства обеспечения Рамон Иннус сообщил, что нервной ситуацию делает постоянное давление на работающие фирмы: «Мы не сможем найти людей на эти работы при постоянном требовании ответственности. Нужно понимать, что мы работаем с ресурсом, который у нас есть. Все все время находятся в паническом страхе из-за любого решения на всех уровнях».

Он добавил, что «принятие решений не идет быстро, потому что все обдумывается по сто раз».

По данным СМИ, на границе с РФ из запланированных 149 километров построено уже 95 километров забора. Также построено 4 подвесных моста.