Кабул, 12 октября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Завод по производству молочной продукции «Производственной компании Асад Васал» был торжественно открыт должностными лицами отраслевых министерств и торговых палат и официально начал свою деятельность в Кабуле. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Chris Pelliccione Молоко

Саид Ахмад Ахмади, глава компании «Асад Васал», сказал на церемонии открытия: «В производство инвестировано 7,7 миллиона долларов США, и мы имеем возможность производить 20 000 упаковок молочной продукции в день».

«Мы запустили 202 животноводческие фермы в 20 провинциях страны, чьё молоко доставляется на завод и обрабатывается и упаковывается в соответствии с международными стандартами», — добавил он.

Заявив, что компания работает во имя самодостаточности страны, он призвал чиновников правительства решить проблемы частного сектора и раздать землю афганским производителям.

«Мы просим власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжать поддерживать внутреннее производство и сократить импорт», — сказал Ахмади.

Глава компании «Асад Васал» также обратился к гражданам страны с просьбой внести свой вклад в самообеспечение Афганистана за счёт отечественной продукции.

Абдул Джаббар Сафи, глава Союза промышленников Афганистана, сказал: «Мы можем решить экономические проблемы страны и сократить бедность и безработицу в Афганистане, развивая промышленность».

Он призвал граждан страны покупать отечественную продукцию, что будет способствовать решению экономических проблем.

Глава Союза промышленников заявил: «При предыдущем правительстве мы ежегодно импортировали товаров более чем на 7 миллиардов долларов, а теперь хотим, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свели административную коррупцию к нулю и обеспечили безопасность, чтобы афганцы были готовы инвестировать в экономику, чтобы увеличивать объем экспорта и сократить импорт».

По словам Сафи, интерес инвесторов к Афганистану возрос.

Приветствуя открытие этого производственного предприятия, маулави Кадратулла Джамал, заместитель министра промышленности и торговли, отметил: »

Мы всеми средствами поддерживаем наших производителей и просим граждан страны покупать отечественную продукцию».

«Открытие этой компании является хорошим шагом на пути к развитию страны, и мы заверяем частный сектор в том, что мы поддержим их экономические планы», — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и животноводства маулави Садр.

«Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осознало необходимость введения высоких тарифов на импорт товаров и оказывать всестороннюю поддержку развитию внутреннего производства», — указал он.

Следует отметить, что в настоящее время на территории Афганистана действуют около 600 производственных компаний, что сделало Афганистан самодостаточным в 56 видах товаров народного потребления. Эта продукция включает строительные материалы, продукты питания, изделия из пластика, молочные продукты и напитки.

Согласно представленной статистике, производство минеральной воды, безалкогольных напитков, изделий из пластика и некоторых строительных материалов достигло такого уровня, что нет необходимости импортировать аналогичные зарубежные товары.