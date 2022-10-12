Саратов, 12 октября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Акция «Вода России», проводимая в поддержку нацпроекта «Экология», проходит при активнейшем участии детей. Они выходят на уборки и с родителями, старшими братьями и сестрами, и со своими учителями, информирует платформа берегдобрыхдел. рф.

Телеграм-канал voda_rossii На уборку вместе с мамой

На днях субботники организовали школьники Вольского района Саратовской области. В селах Широкий Буерак и Богатое ребята убрали побережье Волги и облагородили берег единственного местного родника. Последнее особенно важно: неогороженные естественные степные родники зачастую затаптывает скот. Всего юным экоактивистам удалось очистить несколько сотен метров берега.

Волонтеры убрали побережье Волги и облагородили берег единственного местного родника.

Еще один родник — Дальнюю Калду — облагородили ребята из сел Талалихино и Куликовка. Они убрали с его берегов сухостой, выкосили траву, очистили от веток и мусора склоны оврага, по которым течет вода. К сожалению, работа оказалась тяжелой: кто-то набросал битые кирпичи прямо в русло ручья, из которого местные жители берут питьевую воду. Но ребята с учителями все убрали.

«Мусора теперь здесь нет, а наше отношение к источнику впредь будет только бережным, мы вместе с учителями решили чаще приходить сюда и следить за порядком», — рассказала участница акции семиклассница Александра Кривоносова.

В Саратовской области одним из постоянных участников акции стала учитель географии из местной школы Наталья Чернышева. Говорит, что для участия в ударном субботнике у нового моста Победы в легендарном городе ударных строек — Балаково — привела дочь и сына.

«Я часто рассказываю ученикам, как важно беречь и сохранять нашу природу. Но мало говорить, надо еще и показывать это своим примером, приучать к этому детей», — пояснила Наталья.

В Кировской области третьеклассники из школы Белой Холуницы привели в порядок берега одноименного пруда. Ребятам удалось собрать 12 мешков различного мусора. Это уже третий субботник, организованный местными учителями и школьниками в этом году. Кстати, Белохолуницкий пруд местные жители называют «жемчужиной».

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Вода России» помогает нацпроекту «Экология» сберегать природу и приумножать ее красоту.

Так, 7 октября, 40 волонтеров станицы Полтавская в Краснодарском крае привели в порядок берега местной речки Полтавский ерик. И вот уже 15 октября 2022 года масштабная уборка состоится в ставропольском Невинномысске соседнего Ставропольского края.

В 20 221 году волонтёры расчистили более 120 км русел рек и восстановили более 8,5 тыс. га акваторий рек и водохранилищ.

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