Челябинск, , 16:40 — REGNUM В Челябинской области более 21% мобилизованных в армию граждан являются добровольцами. Об этом заявил 12 октября губернатор Алексей Текслер.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Также мы видим большое количество заявлений на запись добровольцем через специальную платформу на портале Гослуслуг», — отметил чиновник. И добавил, что это число ежедневно растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, из Челябинской области в армию пошли также руководители органов исполнительной власти. Они сделали это в том числе добровольно.