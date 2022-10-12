Челябинск, 12 октября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Челябинской области более 21% мобилизованных в армию граждан являются добровольцами. Об этом заявил 12 октября губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Также мы видим большое количество заявлений на запись добровольцем через специальную платформу на портале Гослуслуг», — отметил чиновник. И добавил, что это число ежедневно растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, из Челябинской области в армию пошли также руководители органов исполнительной власти. Они сделали это в том числе добровольно.