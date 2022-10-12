Тайбэй, 12 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. От покупки новых электромобилей Tesla решили отказаться в тайваньском минобороны в знак протеста против заявлений Илона Маска, сообщает 12 октября Taiwan News.

kenjonbro Эмблема Tesla

«Приобретать электрокары Tesla не планируется», — заявили в оборонном ведомстве, пояснив, что экология не так важна, как политика. Поводом стало заявление главы Tesla относительно Тайваня.

Ранее ИА REGNUM приводило слова Маска о том, что Тайвань надо сделать примерно такой же автономией Китая, как Гонконг.