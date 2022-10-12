* Талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 12 октября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли рынок обмена валюты из-за неуплаты налогов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Забуле сказали обменщикам валюты, что до тех пор, пока они не заплатят налоги и не прекратят операций с пакистанскими рупиями, рынок обмена валюты останется закрытым.

Обменщики в Забуле утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мешают их бизнесу и создают им проблемы под разными предлогами. По их словам, радикалы не приветствуют тех, кто занимается личным бизнесом.

Следует отметить, что ряд владельцев фабрик в Баглане также жаловались на высокие налоги и просили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизить их.