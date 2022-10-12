Белгород, 12 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Специальные условия для семей мобилизованных граждан предложили несколько интернет-провайдеров в Белгородской области, сообщает 12 октября корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Интернет

Крупные компании, обслуживающие Белгородскую агломерацию и Старый Оскол, анонсировали специальные условия. Абоненты, в семьях которых были мобилизованы мужчины, могут пользоваться услугами доступа к интернету и IPTV за символическую плату и даже бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области девять сельхозпредприятий заявили о сохранении зарплат мобилизованным гражданам.