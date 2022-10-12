Сургут, Югра, , 16:37 — REGNUM В Югре 12 октября появилась самая крупная агломерация в регионе. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Сургута.

Главы пяти муниципальных образований, объединённых в агломерацию Сургут-Нефтеюганск Пресс-служба горадминистрации Сургута

Главы пяти муниципальных образований Югры — Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов — подписали соглашение о создании городской агломерации Сургут-Нефтеюганск.

Это единственная крупная городская агломерация в Югре, на территории которой проживает большая часть населения округа — это более 700 тысяч человек или 41% от общей численности жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Для развития агломерации будет создан Координационный совет, в состав которого войдут до трёх представителей от каждого муниципалитета.