Сургут, Югра, 12 октября 2022, 16:37 — REGNUM В Югре 12 октября появилась самая крупная агломерация в регионе. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Сургута.
Главы пяти муниципальных образований Югры — Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов — подписали соглашение о создании городской агломерации Сургут-Нефтеюганск.
Это единственная крупная городская агломерация в Югре, на территории которой проживает большая часть населения округа — это более 700 тысяч человек или 41% от общей численности жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Для развития агломерации будет создан Координационный совет, в состав которого войдут до трёх представителей от каждого муниципалитета.